Внимание, водители! На автозимнике через реку Алдан увеличена грузоподъемность

Приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» разрешено движение автотранспорта с общим весом до 10 тонн по автозимнику на участке п. Усть-Мая-п. Эльдикан с ледовой переправой через реку Алдан на 423 км автодороги «Амга» в Усть-Майском улусе (районе).

На 20 декабря т.г. минимальная толщина льда на переправе составила 50 см, максимальная — 56 см.

Фото: пресс-службы. Источник: Управление автодорог РС(Я).

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