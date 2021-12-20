20.12.2021
16:37
43
Якутия
Внимание, водители! На автозимнике через реку Алдан увеличена грузоподъемность
Приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» разрешено движение автотранспорта с общим весом до 10 тонн по автозимнику на участке п. Усть-Мая-п. Эльдикан с ледовой переправой через реку Алдан на 423 км автодороги «Амга» в Усть-Майском улусе (районе).
На 20 декабря т.г. минимальная толщина льда на переправе составила 50 см, максимальная — 56 см.
Фото: пресс-службы.
Источник: Управление автодорог РС(Я).
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