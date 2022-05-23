Внимание! Внимание! Внимание!

23 мая с 10:00 часов утра в связи с резким подъемом уровня воды на р. Лена, повлекшим затопление проезжей части, в соответствии с приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» от 23.05.2022 №244 прекращено движение для всех видов транспортных средств на участке км 6+000 – км 7+000 РАД «Нам» подъезд к п. Кангалассы и на участке км 0+000 – км 3+180 РАД «Борогон» на территории ГО «город Якутск»

На месте осуществляется дежурство. Соответствующие дорожные знаки установлены.

Уважаемые водители, будьте внимательны и аккуратны на автодорогах республики с учетом дорожных знаков! Соблюдайте Правила дорожного движения!