Внимание! Викторина для самых внимательных!

18 мая ежегодно мир отмечает Международный День музеев. К этому замечательному событию Исторический парк «Россия – Моя история» подготовил викторину. Предлагаем посетить музейный комплекс, снова или кто-то в первый раз, внимательнее рассмотреть экспозиции и ответить на вопросы викторины.

Победителю 19 мая 2021 года будет вручен абонемент на бесплатное посещение Исторического парка «Россия – Моя история» на 2 человека (действующий до 31 декабря 2021 года).

Вопросы викторины:

1. Назовите озеро, возле которого нашли абсолютный раритет — древний бронзовый меч. Он выставлен в экспозиции, посвящённой наследию знаменитого археолога С.А. Федосеевой.

2. На какой выставке исторического парка можно увидеть фотографию, сделанную советским фотографом Максом Альпертом, которая известна под названием «Комбат»?

3. В каком зале можно увидеть тульский пряник и информацию про него?

4. Какие животные изображены на стенде посвящённом якутской депутации Софрона Сыранова в Уложенную комиссию?

5. Кто на стенде исторического парка показаны по левую и правую сторону от Антона Павловича Чехова?

6. Какое действие изображено в правом верхнем углу стенда, посвящённого населению Древнерусского государства?

7. Что изображено ниже и правее гречки?

8. Памятник какому правителю изображён на тач-панели под портретом Екатерины II?

9. Найдите самое раннее в хронологическом порядке, изображение поезда в экспозиции исторического парка «Россия – Моя история».

10. Сколько всего было приготовлено блюд в рубрике «Музей рецептов» по реконструкции старинной якутской кухни в аккаунтах исторического парка «Россия-Моя история»?

Ваши ответы отправляйте на sakhalife.ru@gmail.com с пометкой «Викторина о музее». Укажите, пожалуйста, ваши ФИО и контактный номер телефона.

Итог и ответы на вопросы будут опубликованы 18 мая на SAKHALIFE.RU