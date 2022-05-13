Внимание! Важная информация для водителей Кобяйского района

В связи с резким подъемом уровня талых вод реки Харя-Юрях на 123-м километре+450 м. и реки Чюеля на 151-м километре РАД «Кобяй» и размытием земляного полотна с 11 часов дня 13 мая 2022 года прекращено движение для всех видов транспортных средств на участке 117-й километр+790 м. (реки Тюгюенэ) – 169 км. (с.Кобяй) РАД «Кобяй» в Кобяйском районе.

На месте дежурит 2 единицы техники. Соответствующие дорожные знаки установлены. Скопление транспортных средств отсутствует.

Уважаемые водители! Будьте осторожны и предусмотрительны в пути, соблюдайте безопасность дорожного движения с учетом дорожных знаков!