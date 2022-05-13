13.05.2022
14:54
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Происшествия
Внимание! Важная информация для водителей Кобяйского района
В связи с резким подъемом уровня талых вод реки Харя-Юрях на 123-м километре+450 м. и реки Чюеля на 151-м километре РАД «Кобяй» и размытием земляного полотна с 11 часов дня 13 мая 2022 года прекращено движение для всех видов транспортных средств на участке 117-й километр+790 м. (реки Тюгюенэ) – 169 км. (с.Кобяй) РАД «Кобяй» в Кобяйском районе.
На месте дежурит 2 единицы техники. Соответствующие дорожные знаки установлены. Скопление транспортных средств отсутствует.
Уважаемые водители! Будьте осторожны и предусмотрительны в пути, соблюдайте безопасность дорожного движения с учетом дорожных знаков!
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
#Внимание! Важная информация для водителей Кобяйского района#Кобяйский улус#республика саха (якутия)#Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)#Якутия
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