Внимание! В зоне риска все якутяне, использующие онлайн-банкинг

66-летняя жительнице г.Мирный поступил звонок с номера 8(495)-120-03-67. Неизвестный мужчина представился сотрудником службы безопасности банка ВТБ Романенко Сергеем, который «в нарушении всех правил хочет предупредить её о мошенничестве с её банковским счетом». Лжеспециалист 52-минуты рассказывал пенсионерке, как действуют мошенники и что сделать, чтобы обезопасить свои деньги. После этого женщине позвонил другой мужчина, который представился капитаном полиции из Москвы. Он попросил проверить информацию через поисковик, где действительно отображались данные сотрудника с названными ФИО. Лжеполицейский попросил следовать всем инструкциям «специалиста» Сергея Романенко. Снова позвонил «Сергей», который войдя в доверие, попросил осуществить три перевода на «безопасные счета». Всего потерпевшая лишилась 1 млн рублей, которые много лет откладывала с пенсии.

46-летний вахтовый рабочий из г.Удачный клюнул на стандартную схему от мошенников. Мужчине позвонили с номера +7(903)7700178 якобы из банка ВТБ о том, что от его имени подана заявка на смену номера телефона, прикрепленного к интернет-банкингу. Чтобы отменить операцию требовалось следовать инструкциям лжеспециалистов. Потерпевший открыл новый личный кабинет, где оформил онлайн-заявку на получение кредита на 6,7 млн рублей, из которых 1 млн рублей отправил на два продиктованных счета. После подозрительных операций все его счета были заблокированы банком. Продолжая следовать инструкциям, пошел лично в отделение банка, чтобы осуществить следующие переводы через банкомат либо кассира. К счастью, банкомат и касса в это время не работали и ему пришлось обратиться к сотрудникам банка, которые пояснили, что заявитель попался на уловку мошенников.

Уважаемые граждане! Не доверяйте звонкам с неизвестных федеральных номеров, где вам сообщают о смене номера телефона либо активной заявке на кредит – это мошеннические схемы! Прекратите разговор и передайте номера мошенников по телефону горячей линии банка.