ВНИМАНИЕ! В Якутске разыскивают угнанный автомобиль

10 января в период времени с 03 часов ночи до 14 часов дня со двора дома №1/2 по ул. Бестужева Марлинского совершен угон автомобиля «Тойота Калдина», белого цвета, 2000 года выпуска, государственный номер Х 972 ЕР 14 регион, сообщает Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Из особых примет: фары желтого цвета, литье белое на 14, лобовое стекло в трещинах.

Любая информация о местонахождении автомобиля принимается круглосуточно по телефонам дежурных частей полиции и ГИБДД Якутска: 020, 127, 47-35-69, 35-22-22.