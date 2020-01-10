10.01.2020
17:26
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Происшествия

ВНИМАНИЕ! В Якутске разыскивают угнанный автомобиль

10 января  в период времени с 03 часов ночи  до 14 часов дня  со двора дома №1/2 по ул. Бестужева Марлинского совершен угон автомобиля «Тойота Калдина», белого цвета, 2000 года выпуска, государственный номер Х 972 ЕР 14 регион, сообщает Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Из особых примет: фары желтого цвета, литье белое на 14, лобовое стекло в трещинах.

Любая информация о местонахождении автомобиля принимается круглосуточно по телефонам дежурных частей полиции и ГИБДД Якутска: 020, 127, 47-35-69, 35-22-22.

Источник: http://ysia.ru/vnimanie-v-yakutske-razyskivayut-ugnannyj-avtomobil/
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