Внимание! В Якутске отключат воду

АО «Водоканал» сообщает о временном ограничении водоснабжения в Якутске.

18 июня 2019 года с 14:00 до 17:00 в связи с врезкой запорной арматуры будет ограничена подача воды в 46 и 47 кварталы.

19 июня 2019 года с 14:00 до 17:00 в связи с врезкой запорной арматуры будет ограничена подача воды в 29 квартал.

С 22:00 20 июня 2019 года до 6:00 21 июня 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией водолинии «Водоузел №1 – Водоузел №6» будет ограничена подача воды в 40,43,9, 52, 165, 15 (частично, дома ближе к ул. Строителей) кварталы, ГПТУ – 14, Столичный рынок, ФАПК «Якутия».