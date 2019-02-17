Внимание! Угон

В период времени с 15 час. 00 мин. 16.02.19 г. по 08 час.00 мин. 17.02.19г. с адреса Очиченко 43, путем вскрытия гаража был совершен угон автомашины «Мазда Демио», с государственным регистрационным знаком В473МВ 14 регион, синего цвета. Передняя часть автомашины закрыта пенофолом.

Лиц, располагающих, какой — либо информацией по данному транспортному средству просим позвонить по телефонам: 127 дежурная часть Госавтоинспекции г. Якутска, 47-35-65 группа розыска.

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