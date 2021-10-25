Внимание! Угон! 🚗⚡

В период времени с 23 часов 00минут 24.09.2021 по 07 часов 30 минут 25.10.2021 с адреса ул. Лермонтова 31/1, был совершен угон автомашины «Сузуки Кей» с государственными регистрационными знаками У166КУ14 регион, серого цвета. Из особенностей – сверху имеется багажник.

Лиц, располагающих, какой-либо информацией по данному транспортному средству просим позвонить по телефонам дежурной части Госавтоинспекции г. Якутска: 127, 47-35-69, 35-22-22.