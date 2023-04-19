19.04.2023
10:53
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Общество

Внимание! Трансфер пассажиров поезда выполняется с 203 микрорайона

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ ПОЕЗДА!!!

Трансфер пассажиров поезда выполняется с 203 микрорайона

В связи с многочисленными запросами пассажиров разъясняем, трансфер пассажиров поезда из города Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях  с 17 апреля выполняется судами на воздушной подушке через реку Лена и далее с Пункта ожидания Нижний Бестях до железнодорожного вокзала — на автобусе.

Стоимость проезда (СВП+автобус) — 1800 рублей.

Пункт отправления – 203 микрорайон, ул. Ларионова,16 (ЖК «Парус»). Время отправления  — в 14.30

Талоны на трансфер можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех ж.д. вокзалах, в г. Якутске по адресу: пр. Ленина,24, 1 этаж,  а также на сайте «РЖД» и с помощью популярных онлайн-сервисов по продаже ж.д. билетов.

Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81, доб. 7381.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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