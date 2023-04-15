15.04.2023
08:02
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Общество

Внимание! Трансфер пассажиров поезда через реку Лена будет выполняться автобусами

В связи с погодными условиями  и благоприятной обстановкой на ледовой переправе Хатассы- Нижний Бестях трансфер пассажиров поезда через реку Лена до 16 апреля включительно будет выполняться автобусами. 

Отправление с автовокзала г.Якутска в 14.30. 

Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81,  доб. 7381.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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