Внимание! Трансфер пассажиров поезда через реку Лена будет выполняться автобусами

В связи с погодными условиями и благоприятной обстановкой на ледовой переправе Хатассы- Нижний Бестях трансфер пассажиров поезда через реку Лена до 16 апреля включительно будет выполняться автобусами. Отправление с автовокзала г.Якутска в 14.30. Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81, доб. 7381.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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