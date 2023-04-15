15.04.2023
08:02
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Общество
Внимание! Трансфер пассажиров поезда через реку Лена будет выполняться автобусами
В связи с погодными условиями и благоприятной обстановкой на ледовой переправе Хатассы- Нижний Бестях трансфер пассажиров поезда через реку Лена до 16 апреля включительно будет выполняться автобусами.
Отправление с автовокзала г.Якутска в 14.30.
Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81, доб. 7381.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ
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