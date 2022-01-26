Внимание! Шандор разыскивает для якутского кино… швей!

Артист театра и кино, организатор якутского кино Дмитрий Шадрин в своем аккаунте Инстаграм объявил, что с 1 февраля начнутся поиски швей для создания костюмов к новому якутскому кино.

Шандор также подчеркнул обязательные условия для кандидаток: обязательное проживание в Якутске и наличие швейной машины.

Артист оставил контакт, по которому можно связаться через ватсап и попросил не писать ему в директ.

Так что, все кто умеет шить, имеет машинку и живет в Якутске могут попробовать испытать удачу и засветить свои работы в новом проекте!