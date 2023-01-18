18.01.2023
06:27
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Образование

Внимание! Сегодня в Якутске объявлен актированный день

❗️18.01.2023 г. — актированный день с 1-11 класс❗️

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В Г.ЯКУТСКЕ на 06 часов:
ОГМС ЯКУТСК
(р-н Гимеин)-50°C
АМЦ ЯКУТСК
(р-н Аэропорт)-54°C.

Ветер: штиль

Актированный день для учащихся 1 — 11 классов всех школ Якутска и пригородов.

Учебный процесс будет организован с использованием дистанционных технологий.

Напоминаем, что актированный день объявляется на весь день, независимо от того, с какой смены учатся дети.

Фото: ЯСИА
Источник: тгк Управление образования г. Якутска

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