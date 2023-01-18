Внимание! Сегодня в Якутске объявлен актированный день

❗️18.01.2023 г. — актированный день с 1-11 класс❗️

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В Г.ЯКУТСКЕ на 06 часов:

ОГМС ЯКУТСК

(р-н Гимеин)-50°C

АМЦ ЯКУТСК

(р-н Аэропорт)-54°C.

Ветер: штиль

Актированный день для учащихся 1 — 11 классов всех школ Якутска и пригородов.

Учебный процесс будет организован с использованием дистанционных технологий.

Напоминаем, что актированный день объявляется на весь день, независимо от того, с какой смены учатся дети.