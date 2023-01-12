Внимание! «Сахатранснефтегаз» разъясняет о прямых договорах на поставку газа

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» уведомляет жителей республики о том, что в случае принятия решения на общем собрании собственников помещений многоквартирных жилых домов о переходе на прямые договоры с РСО, необходимо заключить договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан в соответствии статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ.

Ознакомиться со списком многоквартирных домов, где собственникам помещений необходимо заключить договор поставки газа, для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, можно по данной ссылке: список многоквартирных домов на прямых договорах.

Заявление на заключение договора поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан можно подать через сайт Общества https://aostng.ru в разделе «УСЛУГИ», далее в меню выбрать пункт документы, либо через электронную почту ugrs@aostng.ru. Очный прием в офисе проводится по предварительной записи через сайт Общества в разделе «Предварительная запись». С помощью данного сервиса физическим и юридическим лицам можно предварительно записаться на прием в Службу «Единого окна» по адресу г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 64. На ваш номер телефона будет отправлен СМС с указанием номера брони, а также даты и времени записи.

Прием документов производится только при полном пакете документов.

При себе иметь следующие документы (копия+оригинал):

— основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);

— документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении квартиры;

-документы, подтверждающие размеры общей площади жилых помещений в многоквартирном доме, площади нежилых отапливаемых помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома;

— документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов;

— документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, и соответствие этого оборудования установленным для него техническим требованиям;

— документы, подтверждающие тип установленного прибора (узла) учета газа, место его присоединения к газопроводу, дату опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки (при наличии такого прибора);

— копия квитанции о последней оплате за природный газ и показания прибора учета газа.