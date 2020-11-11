Внимание! САХАЧАЙ объявил конкурс
*Конкурс на макет этикетки чая ХОМУС от САХАЧАЙ*
Специально ко Дню хомуса «САХАЧАЙ» выпускает лимитированную серию чая «Хомус»!
В связи с этим объявляем совместный конкурс от САХАЧАЙ и Музея и Центра хомуса народов мира!
Именно ваш дизайн имеет шанс попасть на этикетку нового чая!
✅Сроки проведения: *с 9 по 13 ноября 2020 г.*
✅Основные условия конкурса:
— Придумайте дизайн этикетки, связанный с темой хомуса.
— Сфотографируйте готовый макет и разместите у себя на странице в Инстаграм и поставьте хештег #ЧайХомус, а так же отметьте страницы Музея и Центра Хомуса народов мира @ilkhomus и страницу САХАЧАЙ @sakhatea;
— Чтобы мы могли увидеть ваши работы во время проведения конкурса Ваша инстаграм страница должна быть открыта.
— Победителя конкурса определяет жюри.
— Итоги конкурса выйдут 16 ноября на инстаграм странице Музея и Центра хомуса народов мира @ilkhomus
✅Призы:
— Победитель получить корзину чая от САХАЧАЙ и сертификат на бесплатное групповое посещение музея хомуса.
✅Жюри конкурса:
— Представители САХАЧАЙ и Музея и Центра хомуса народов мира.
+7 (999) 174-67-82