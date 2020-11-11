Внимание! САХАЧАЙ объявил конкурс

*Конкурс на макет этикетки чая ХОМУС от САХАЧАЙ*

Специально ко Дню хомуса «САХАЧАЙ» выпускает лимитированную серию чая «Хомус»!

В связи с этим объявляем совместный конкурс от САХАЧАЙ и Музея и Центра хомуса народов мира!

Именно ваш дизайн имеет шанс попасть на этикетку нового чая!

✅Сроки проведения: *с 9 по 13 ноября 2020 г.*

✅Основные условия конкурса:

— Придумайте дизайн этикетки, связанный с темой хомуса.

— Сфотографируйте готовый макет и разместите у себя на странице в Инстаграм и поставьте хештег #ЧайХомус, а так же отметьте страницы Музея и Центра Хомуса народов мира @ilkhomus и страницу САХАЧАЙ @sakhatea;

— Чтобы мы могли увидеть ваши работы во время проведения конкурса Ваша инстаграм страница должна быть открыта.

— Победителя конкурса определяет жюри.

— Итоги конкурса выйдут 16 ноября на инстаграм странице Музея и Центра хомуса народов мира @ilkhomus

✅Призы:

— Победитель получить корзину чая от САХАЧАЙ и сертификат на бесплатное групповое посещение музея хомуса.

✅Жюри конкурса:

— Представители САХАЧАЙ и Музея и Центра хомуса народов мира.