11.10.2021
14:12
83
Происшествия
Внимание, розыск подозреваемой!
Следственным управлением г. Якутска разыскивается подозреваемая в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ гр. Аммосова Лидия А.
При наличии какой-либо информации о местонахождении просьба сообщить по номерам: 89999492862, 89241766617, 89241691435, 89999492805
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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