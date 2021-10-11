Внимание, розыск подозреваемой!

Следственным управлением г. Якутска разыскивается подозреваемая в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ гр. Аммосова Лидия А. При наличии какой-либо информации о местонахождении просьба сообщить по номерам: 89999492862, 89241766617, 89241691435, 89999492805

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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