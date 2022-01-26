Внимание, розыск подозреваемой!

Полицией г. Якутска разыскивается гр. Шестакова (Хабибулина) Линара А. по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ При имеющейся информации о местонаждении данной гражданки, просьба сообщить по номеру 89681548411, 89999492862

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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