26.01.2022
17:07
1304

Происшествия

Внимание, розыск подозреваемой!

Полицией г. Якутска разыскивается гр. Шестакова (Хабибулина) Линара А. по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ

При имеющейся информации о местонаждении данной гражданки, просьба сообщить по номеру 89681548411, 89999492862

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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