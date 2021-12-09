09.12.2021
12:14
92
Происшествия
Внимание! Розыск Никифорова — Куоста Лакуоста
Вторым отделом полиции г. Якутска разыскивается по ст.161 УК РФ гр. Никифоров Константин П. 2000 г.р. по прозвищу «Куоста Лакуоста» При наличии какой-либо информации о местонахождении сообщить по номерам: 89999492862, 89241766617, 89241691435, 89999492805
Фото: Пресс-служба МВД РФ по РС(Я)
Источник: Пресс-служба МВД РФ по РС(Я)
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