Внимание! Розыск без вести пропавших

В производстве Отделения МВД России по Усть-Янскому району находится материал проверки от 27.08.2022 по факту пропажи гр.Ворогушина Д.Д. и гр.Григорьева Ю.Г., которые 24.08.2022 выехали на катере из пос.Нижнеянск на остров Новая Сибирь и по настоящее время в точку назначения не прибыли, на связь не выходят.

1. Ворогушин Дмитрий Дмитриевич, 14.01.1971 г.р., зарегистрированный по адресу: Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, пос.Депутатский, м-н Арктика д 21, кв. 41. Был одет: камуфлированная одежда, сапоги.

Приметы: азиат («сахаляр»), рост 170 см., плотного телосложения, волосы черные с проседью, короткая стрижка, носит очки.

Особые приметы: немного картавит.

2. Григорьев Юлюстан Герасимович, 14.04.1973 г.р., зарегистрированный по адресу: Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, с. Казачье, Барона Э. Толля д. 13. Был одет: камуфлированная одежда, сапоги.

Приметы: азиат, рост 170 см., плотного телосложения, волосы черные, короткая стрижка.

При наличии информации о разыскиваемых просьба обратиться в Дежурную часть Отделения МВД России по Усть-Янскому району: Усть-Янский район п. Депутатский ул. Бабушкина д. 26, телефон 8-41166-27102, 8-9999490107.