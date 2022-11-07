Внимание! Розыск без вести пропавшего несовершеннолетнего

Отделением МВД России по Томпонскому району разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Львов Лев Львович, 03.06.2007 г.р., уроженец с. Тополиное Томпонского района РС(Я), который 23.07.2021 вышел из палаточной базы, расположенной в районе участка «Черный прижим» ФАД «Колыма» в 170 км. от п. Хандыга Томпонского района Республики Саха (Якутия) по направлению в сторону г. Магадан, и ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы несовершеннолетнего: внешность соответствует фотографии, высокого роста, худощавого телосложения, волосы темные, азиатской внешности,

Был одет: куртка-ветровка, штаны черного цвета, сапоги резиновые черного цвета.

При себе имел: походный рюкзак темного цвета. При наличии какой-либо информации просьба сообщить по тел.: 841153-4-11-73 (ДЧ Отд МВД России по Томпонскому району), 8-41153-4-26-05 (Уголовный розыск), 8914-235-41-12, 8924-769-21-55.