Внимание розыск:

Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Республике Саха (Якутия) разыскивается:

1. Канин Дьулустан Валерьевич, 08.07.1987 г.р.,уроженец Булунского района ЯАССР,

должник по алиментным обязательствам.

2. Карпуков Евгений Владимирович, 21.07.1972 г.р., должник по алиментным обязательствам, уроженец г.Улан-Удэ Бурятской АССР.

В случае если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении гражданина, просьба сообщить по номеру телефона 89141023592 whatsapp, для звонков 89141023806 или 22-64-71 дежурная часть УФССП России по Республике Саха (Якутия).

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