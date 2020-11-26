Внимание, розыск!

По подозрению в совершении преступления против собственности разыскивается Григорьев Сергей Расимович, 1986гр. Лиц, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить об этом по телефонам: 89142210289, 89142936488. Конфиденциальность гарантирована.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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