26.11.2020
18:53
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Происшествия

Внимание, розыск!

По подозрению в совершении преступления против собственности разыскивается Григорьев Сергей Расимович, 1986гр. Лиц, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить об этом по телефонам: 89142210289, 89142936488. Конфиденциальность гарантирована.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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