Происшествия
Внимание РОЗЫСК
Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Республике Саха (Якутия) разыскивается:
Туласынов Федот Федотович 14.03.1993 г.р. уроженец Таттинского района РС(Я),
должник по алиментным обязательствам.
В случае если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении гражданина, просьба сообщить по номеру телефона 89141023592, 89141023806 или 22-64-71 дежурная часть УФССП России по Республике Саха (Якутия).
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