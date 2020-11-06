Внимание, розыск!

Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Республике Саха (Якутия) разыскивается:

Семенов Алексей Александрович, 28.08.1985 г.р., уроженец с. Верхневилюйск, Верхневилюйского района, злостно уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка.

В случае если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении гражданина, просьба сообщить по номеру телефона 89141023592, 89141023806 или 22-64-71 дежурная часть УФССП России по Республике Саха (Якутия).

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