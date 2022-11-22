Внимание, розыск!

Следователи устанавливают местонахождение мужчины, обвиняемого в совершении преступления против собственности.

В производстве следователя СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) находится уголовное дело о преступлении против собственности.

В ходе предварительного следствия устанавливается местонахождение гражданина Каримова Петра Егоровича, 27.01.1975 г.р., уроженца села Абага Амгинского района ЯАССР, без определенного места жительства, ранее судимого.

Лиц, владеющих информацией о местонахождении Каримова, просим сообщить об этом следователю Кычкину Максиму Георгиевичу по адресу: г. Якутск, ул. Короленко, д.2, каб. 211, либо обратиться по телефону 8(924)768-66-30.