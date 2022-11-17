Внимание, розыск!

Управлением Федеральной Службы судебных приставов России по Республике Саха (Якутия) разыскиваются: Тырин Юрий Валерьевич 19.01.1977 гр., уроженец: г. Якутска Петрова Нюргуяна Афанасьевна 17.08.1987 уроженка г.Якутска Данные граждане злостно уклоняются от уплаты задолженности. В случае если располагаете какой-либо информацией о местонахождении гражданина, просьба сообщить по номеру телефона, 8-999-174-11-22 или 22-64-71 дежурная часть УФССП России по Республике Саха (Якутия).

Фото: Отдел Розыска УФССП по РС(Я) Источник: Отдел Розыска УФССП по РС(Я)

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