17.11.2022
11:30
519

Происшествия

Внимание, розыск!

Управлением Федеральной Службы судебных приставов России по Республике Саха (Якутия) разыскиваются:

           Тырин Юрий Валерьевич 19.01.1977 гр., уроженец: г. Якутска

            Петрова Нюргуяна Афанасьевна 17.08.1987 уроженка г.Якутска

           Данные граждане злостно уклоняются от уплаты задолженности.

В случае если располагаете какой-либо информацией о местонахождении гражданина, просьба сообщить по номеру телефона, 8-999-174-11-22 или 22-64-71 дежурная часть УФССП России по Республике Саха (Якутия).

Фото: Отдел Розыска УФССП по РС(Я)
Источник: Отдел Розыска УФССП по РС(Я)

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