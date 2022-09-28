Внимание! Розыск!

Внимание! Разыскивается подозреваемый в совершении преступления гр. Копырин Игнатий Игнатьевич, 1993 г.р. В с. Тит Ары Усть-Алданского района обнаружены два трупа, подозреваемый Копырин И.И. скрылся с места совершения преступления. Всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, незамедлительно сообщить в Дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району по телефонам 43-036, 89679259795.

Источник: Телеграм

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