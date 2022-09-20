20.09.2022
14:54
630

Происшествия

Внимание! Розыск

Полицией разыскивается гр. Давыдов Олег Афанасьевич, 2003, уроженец Хангаласского района. Лиц владеющих информацией о местонахождении данного гражданина просим сообщить по номеру 89245921128, 89143036455.

Фото: Пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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