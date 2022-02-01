Внимание, розыск!

Отделом полиции №2 МУ МВД России «Якутское» разыскивается скрывающийся от органов следствия ПАВЛОВ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ, 10.07.1988, БОМЖиР. Про наличии информации о данном гражданине звонить по номеру 89141045792

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