01.02.2022
00:20
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Происшествия

Внимание, розыск!

Отделом полиции №2 МУ МВД России «Якутское» разыскивается скрывающийся от органов следствия ПАВЛОВ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ, 10.07.1988, БОМЖиР. Про наличии информации о данном гражданине звонить по номеру 89141045792

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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