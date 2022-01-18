18.01.2022
11:20
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Без рубрики
Внимание, розыск!
Уголовным розыском Отдела полиции №2 г. Якутска разыскивается скрывшийся от органов следствия и суда гр. Александров Михаил М. 1983 г.р.
При наличии информации о местонахождении просьба связаться по номерам:89241766697, 89681548411, 89679264474, 89999492862
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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