Внимание, розыск!

Уголовным розыском Отдела полиции №2 г. Якутска разыскивается скрывшийся от органов следствия и суда гр. Александров Михаил М. 1983 г.р. При наличии информации о местонахождении просьба связаться по номерам:89241766697, 89681548411, 89679264474, 89999492862

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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