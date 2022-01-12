12.01.2022
18:11
501
Происшествия
Внимание, розыск!
Сотрудниками полиции г. Якутска разыскиваются
- Следственным отделом разыскивается по ст.111 УК РФ гр. Михайлов Константин Владимирович 1979 г.р. уроженец В-Вилюйского района, БОМЖиР, при наличии информации о местонахождения просьба сообщить по номеру 89644216223;
- Отелом уголовного розыска ОП №2 разыскивается по ст.159 УК РФ гр. Черкашин Роман 1983 г.р., при наличии информации о местонахождении просьба сообщить: 89999492862, 89681548411, 892441766697, 89679264474;
- Отелом уголовного розыска ОП №2 разыскивается по ст.175 УК РФ гр. Гоголев Альберт Владимирович, 1994 г.р., уроженец Мегино-Кангаласского района, при наличии информации о местонахождении просьба сообщить: 892441766697, 89679264474.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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