29.12.2021
18:48
221

Происшествия

Внимание! Розыск!

Вторым отделом полиции г. Якутска разыскивается по ст.158 УК РФ скрывшийся от органов следствия и суда гр. Федоров Ньургун Р. 1994 г.р. уроженец Горного района.  При наличии какой-либо информации о местонахождении сообщить по номерам: 89999492862, 89241766617, 89241691435, 89999492805

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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