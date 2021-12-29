29.12.2021
18:48
221
Происшествия
Внимание! Розыск!
Вторым отделом полиции г. Якутска разыскивается по ст.158 УК РФ скрывшийся от органов следствия и суда гр. Федоров Ньургун Р. 1994 г.р. уроженец Горного района. При наличии какой-либо информации о местонахождении сообщить по номерам: 89999492862, 89241766617, 89241691435, 89999492805
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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