Внимание, розыск!

Полицией разыскивается Лукин Иван Ильич, 1982 г.р., уроженец Мегино-Кангаласского района, который 28 октября напал на 58-летнего пенсионера с целью хищения ценных вещей. Происшествие произошло по ул. Лермонтова г. Якутск. В результате противоправных действий разыскиваемого пенсионер лишился куртки, сотового телефона, паспорта, удостоверения ветерана труда и банковских карт. Лиц обладающих информацией просим звонить по номерам: 89999492775, 89245949797, 89143001635.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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