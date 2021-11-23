Внимание! Розыск

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ разыскивается Слепцов Николай Николаевич 19.02.1979 г.р., уроженец г. Олекминск, при получении информации просьба сообщить по тел. 89244628653, 89644244242

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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