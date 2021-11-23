23.11.2021
11:26
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Якутия
Внимание! Розыск
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ разыскивается Слепцов Николай Николаевич 19.02.1979 г.р., уроженец г. Олекминск, при получении информации просьба сообщить по тел. 89244628653, 89644244242
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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