16.11.2021
09:35
422

Официально

Внимание! Розыск

 ОУР МУ МВД России «Якутское» по подозрению совершения преступления, предусмотренного ст.166 УК РФ, разыскивается

гр. Слепцов Николай Николаевич

19.02.1979 г.р. уроженец Олекминского района.

При наличии информации или установлении местонахождения разыскиваемого сообщить по тел. +79999491254, +79244628653.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх