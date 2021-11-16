16.11.2021
09:35
422
Официально
Внимание! Розыск
ОУР МУ МВД России «Якутское» по подозрению совершения преступления, предусмотренного ст.166 УК РФ, разыскивается
гр. Слепцов Николай Николаевич
19.02.1979 г.р. уроженец Олекминского района.
При наличии информации или установлении местонахождения разыскиваемого сообщить по тел. +79999491254, +79244628653.
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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