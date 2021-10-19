Внимание, розыск!

В рамках производства по уголовному делу Отделом дознания ОП №2 г. Якутска разыскивается гражданин РФ, уроженец Верхневилюйского района Алексеев Андрей Николаевич 1997 г.р. При наличии какой-либо информации просьба сообщить по тел: 89681512434, 89294669777

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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