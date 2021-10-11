Внимание, розыск!

Отделением МВД России по Усть-Янскому району разыскивается без вести пропавший ЗАХАРОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 03.03.1978 г.р., который 9 августа т.г. примерно в 10 утра ушел с рабочего места «ИП Кривошапкин» и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Был одет: темная кофта на молнии, бейсболка темная, спортивные штаны темного цвета, кроссовки темные сетчатые с белой подошвой, черный рюкзак.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы черные, стрижка короткая с челкой, зачесанной направо, глаза карие. В районе грудной клетки имеются шрамы от ножевого ранения, послеоперационный. Возможно хромает при ходьбе, т.к. ранее был госпитализирован атеросклерозом нижних конечностей. Может злоупотреблять спиртными напитками.

При наличии какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить по телефонам:

8-411-66-27-3-23, 8999-949-01-65