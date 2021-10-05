05.10.2021
12:58
378
Происшествия
Внимание, розыск!
Разыскивается скрывшийся от органа дознания обвиняемый по ст.161 УК РФ Скрябин Григорий Николаевич 1978 г.р. При наличии какой-либо информации просьба сообщить по номерам: 89999492862, 89241691435
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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