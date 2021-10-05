Внимание, розыск!

Разыскивается скрывшийся от органа дознания обвиняемый по ст.161 УК РФ Скрябин Григорий Николаевич 1978 г.р. При наличии какой-либо информации просьба сообщить по номерам: 89999492862, 89241691435

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