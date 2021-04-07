07.04.2021
18:56
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Происшествия

Внимание, розыск!

По подозрению в совершении серии краж уголовным розыском Отдела полиции N2 г.Якутска разыскивается гр.Кель Руслан Александрович, 29.09.1979 г.р.

Возможные места появления: Крестьянский рынок, Автовокзал, район Сайсары и ул.Можайского, хостелы и гостиницы г.Якутск.При наличии информации просим сообщить по телефонам:

89999491360, 89644156933

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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