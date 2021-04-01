Внимание розыск

Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) разыскивается предполагаемый подозреваемый по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ Томский Андрей Дмитриевич, 10.11.1976 года рождения, уроженец Средне-Амгинского наслега Алексеевского района Якутской АССР, зарегистрированного по адресу: Республика Саха (Якутия) Вилюйский район г. Вилюйск, ул. Мира, дом 40 кв. 1.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении данного гражданина просим сообщить по телефону 8-411-32-43-6-03 или 8-999-949-01-08, анонимность гарантируется.