Внимание: розыск без вести пропавшего!

Отделом уголовного розыска ОМВД России по Алданскому району разыскивается Паравишников Владислав Васильевич, 17.02.1991 г.р., уроженец г. Томмот Алданского района ЯАССР, который в ночь с 09.05.2019 года на 10.05.2019 года находясь на участке местности, расположенной в районе реки Амга, Алданский район, в 5 км от второго КПП рабочего городка СГК в сторону г. Олекминск, вышел из палатки, ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не дает о себе знать.

Приметы: на вид около 30 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, волосы прямые короткие темно-русые, глаза карие, имеет косоглазие правого глаза. Внешность соответствует фотографии.

Был одет: спортивный костюм темно-синего цвета, вязаная шапка черного цвета, туфли черного цвета. При себе имеет военный билет.

При наличии информации сообщить по тел.: (+7411-45) 3-04-89, (+7411-45) 3-07-42, (+7411-45) 3-07-25 или по адресу: г.Алдан ул.Заречная, д. 1«А», Отдел МВД России по Алданскому району.