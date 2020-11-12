Внимание! Ремонтные работы Водоканала на проспекте Ленина

В связи с осуществлением АО «Водоканал» строительно-монтажных работ по ремонту колодцев и канализационного коллектора, с 08:00 часов 13 ноября до 23:00 часов 20 ноября 2020 года будет затруднено движение транспортных средств по проспекту Ленина на участке от улицы Каландаришвили до улицы Петровского. Движение транспортных средств будет осуществляться по крайним полосам.



АО «Водоканал» обязуется произвести обратную засыпку траншеи с заменой грунта и с послойным уплотнением, и восстановить элементы благоустройства, затронутые в процессе земляных работ, до 20 ноября 2020 года. До восстановления асфальтобетонного покрытия будет производиться регулярная подсыпка. Полностью асфальтобетонное покрытие проезжей части будет восстановлено до 31 мая 2021 года.