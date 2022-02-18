18.02.2022
12:13
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Внимание: рейды с кинологами

     Госавтоинспекция  проведет специализированные рейды. Профилактические мероприятия пройдут с участием  других служб ОВД и общественников.     

     В целях обеспечения безопасности дорожного движения  и профилактики дорожно-транспортных происшествий  в  выходные дни с 18 по 20 февраля   Госавтоинспекция проведет рейдовые мероприятия и проверки  водителей транспортных средств.

     Экипажи специализированного взвода ДПС ГИБДД выехали в командировки на передвижных постах ДПС, оборудованных на базе грузовых автомобилей КамАЗ, обеспечивать безопасность дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах «Лена», «Вилюй» и «Колыма».

     С начала  текущего года на автодорогах республики зарегистрировано  66 дорожно-транспортных происшествия, в которых  погибли 9 человек, 88 получили различной степени тяжести травмы.  

     С участием   и по вине  водителей  в состоянии опьянения зарегистрировано 6 ДТП,  в результате  которых 1 человек погиб, 8 человек  получили травмы.

      За прошедшие полтора месяца  в республике произошло  15 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 4 человека и  12  обратились в медучреждение с травмами.

      Профилактические мероприятия пройдут с участием  других служб ОВД и общественников: в рейды вместе с инспекторами ДПС выйдут кинологи, которые будут осуществлять тщательный досмотр  транспортных средств на предмет перевозки запрещенных веществ и предметов, участковые уполномоченные полиции и члены добровольных народных дружин.    

       Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо.

      Уважаемые граждане! Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения,  просим сообщить об этом по телефонам в дежурную часть ГИБДД: 127, 352222 или в полицию: 102.  

Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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