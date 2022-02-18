Внимание: рейды с кинологами

Госавтоинспекция проведет специализированные рейды. Профилактические мероприятия пройдут с участием других служб ОВД и общественников.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий в выходные дни с 18 по 20 февраля Госавтоинспекция проведет рейдовые мероприятия и проверки водителей транспортных средств.

Экипажи специализированного взвода ДПС ГИБДД выехали в командировки на передвижных постах ДПС, оборудованных на базе грузовых автомобилей КамАЗ, обеспечивать безопасность дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах «Лена», «Вилюй» и «Колыма».

С начала текущего года на автодорогах республики зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 9 человек, 88 получили различной степени тяжести травмы.

С участием и по вине водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 8 человек получили травмы.

За прошедшие полтора месяца в республике произошло 15 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 4 человека и 12 обратились в медучреждение с травмами.

Профилактические мероприятия пройдут с участием других служб ОВД и общественников: в рейды вместе с инспекторами ДПС выйдут кинологи, которые будут осуществлять тщательный досмотр транспортных средств на предмет перевозки запрещенных веществ и предметов, участковые уполномоченные полиции и члены добровольных народных дружин.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо.

Уважаемые граждане! Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, просим сообщить об этом по телефонам в дежурную часть ГИБДД: 127, 352222 или в полицию: 102.