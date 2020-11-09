Внимание! Разыскивается алиментщик

09.11.2020г. Управление Федеральной Службы судебных приставов России по Республике Саха (Якутия) разыскивается: Санников Андрей Еремеевич 05.09.1976 гр., уроженец: г. Среднеколымск Якутской АССР, злостно уклоняется от уплаты алиментов на содержание детей. В случае если располагаете какой либо информацией о местонахождении гражданина, просьба сообщить по номеру телефона, 8-914-102-38-06 или 22-64-71 дежурная часть УФССП России по Республике Саха (Якутия) Основание для размещения: согласно ст.3,части 2 статьи 11 ФЗ «О персональных данных», ч.1 статьи 5 ФЗ « Об исполнительном производстве»

Фото: Отдел Розыска УФССП по РС(Я) Источник: Отдел Розыска УФССП по РС(Я)

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