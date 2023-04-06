Красота & Здоровье
Якутян приглашают на ярмарку здоровья
В честь Всемирного дня здоровья 7 апреля, пресс-служба Минздрава Якутии сообщает о следующих ярмарках здоровья.
7 апреля с 10.00 до 13.00 в ТЦ «Ураса Молл» пройдет Ярмарка здоровья, организованная Якутской городской больницей № 2.
В плане:
— Осмотр врача терапевта
— ФЛГ, маммография
— ЭКГ
— ОАК, биохимический анализ крови, онкомаркеры и Д-димер
Адрес: ТЦ «Ураса Молл», ул. Автострада 50 лет Октября, 6
8 апреля с 9:00ч до 14:00ч в ГАУ РС(Я) «Поликлиника 1» состоится День открытых дверей.
В плане:
— Прием врача терапевта
— Забор крови на онко-маркер ПСА, общий анализ крови, определение уровня сахара и общего холестерина в крови, проведение ЭКГ
— Онкоскрининг
— Приём узких специалистов: кардиолога, невролога, эндокринолога по показаниям
— Приём врача уролога и отоларинголога
Адрес: ул. Кирова 19, этаж 4, кабинеты 419а, 420.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий