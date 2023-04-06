Якутян приглашают на ярмарку здоровья

В честь Всемирного дня здоровья 7 апреля, пресс-служба Минздрава Якутии сообщает о следующих ярмарках здоровья. 7 апреля с 10.00 до 13.00 в ТЦ «Ураса Молл» пройдет Ярмарка здоровья, организованная Якутской городской больницей № 2. В плане: — Осмотр врача терапевта — ФЛГ, маммография — ЭКГ — ОАК, биохимический анализ крови, онкомаркеры и Д-димер Адрес: ТЦ «Ураса Молл», ул. Автострада 50 лет Октября, 6 8 апреля с 9:00ч до 14:00ч в ГАУ РС(Я) «Поликлиника 1» состоится День открытых дверей. В плане: — Прием врача терапевта — Забор крови на онко-маркер ПСА, общий анализ крови, определение уровня сахара и общего холестерина в крови, проведение ЭКГ — Онкоскрининг — Приём узких специалистов: кардиолога, невролога, эндокринолога по показаниям — Приём врача уролога и отоларинголога Адрес: ул. Кирова 19, этаж 4, кабинеты 419а, 420.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Минздрава РС (Я)

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