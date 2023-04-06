06.04.2023
14:43
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Красота & Здоровье

Якутян приглашают на ярмарку здоровья

В честь Всемирного дня здоровья 7 апреля, пресс-служба Минздрава Якутии сообщает о следующих ярмарках здоровья.

7 апреля с 10.00 до 13.00 в ТЦ «Ураса Молл» пройдет Ярмарка здоровья, организованная Якутской городской больницей № 2.

В плане:

— Осмотр врача терапевта

— ФЛГ, маммография

— ЭКГ

— ОАК, биохимический анализ крови, онкомаркеры и Д-димер

Адрес: ТЦ «Ураса Молл», ул. Автострада 50 лет Октября, 6

8 апреля с 9:00ч до 14:00ч в ГАУ РС(Я) «Поликлиника 1» состоится День открытых дверей.

В плане:

— Прием врача терапевта

— Забор крови на онко-маркер ПСА, общий анализ крови, определение уровня сахара и общего холестерина в крови, проведение ЭКГ

— Онкоскрининг

— Приём узких специалистов: кардиолога, невролога, эндокринолога по показаниям

— Приём врача уролога и отоларинголога

Адрес: ул. Кирова 19, этаж 4, кабинеты 419а, 420.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС (Я)

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