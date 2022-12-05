Внимание преступников привлек металлический гараж

В Мирнинском районе полицейскими раскрыто хищение автомобиля.

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже обратился житель поселка Чернышевского. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили принадлежащий ему автомобиль ВАЗ–2104. Ущерб, нанесенный заявителю, составил 55 тысяч рублей.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 23–летний местный житель и двое его подельников.

По данным следствия, в день происшествия приятели рыскали по окрестностям поселка в поисках металлолома. В какой–то момент в поле их зрения попался металлический гараж, внутри которого и стояла машина потерпевшего. Преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, у злоумышленников возник сразу – они подручными средствами вскрыли гараж, завели автомобиль и спрятали его в лесном массиве. В последующем подозреваемые разобрали транспортное средство на запчасти. В настоящее время ущерб возмещен.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».