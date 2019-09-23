Срочное сообщение от Фонда капремонта!

В связи с профилактическими работами, связанными с переходом на новое программное обеспечение Фонда, в период с 23.09 по 27.09 обслуживание населения специалистами Финансово-расчетного отдела временно приостановлено.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

О возобновлении работы специалистов будет сообщено дополнительно.

Также, обращаем Ваше внимание, что произвести оплату взносов можно любым доступным способом, в том числе на сайте Фонда по адресу fondkr.ru, во вкладке «Оплата онлайн», а также посредством платежного терминала установленного в здании Фонда по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1а, каб.205