23.09.2019
14:33
376
Якутск
Срочное сообщение от Фонда капремонта!
В связи с профилактическими работами, связанными с переходом на новое программное обеспечение Фонда, в период с 23.09 по 27.09 обслуживание населения специалистами Финансово-расчетного отдела временно приостановлено.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
О возобновлении работы специалистов будет сообщено дополнительно.
Также, обращаем Ваше внимание, что произвести оплату взносов можно любым доступным способом, в том числе на сайте Фонда по адресу fondkr.ru, во вкладке «Оплата онлайн», а также посредством платежного терминала установленного в здании Фонда по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1а, каб.205
Источник: Пресс-служба Фонда капремонта МКД РС (Я)
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