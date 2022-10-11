Внимание! Плановые отключения энергоресурсов в Якутске
Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 11 октября (указано плановое время выполнения работ).
ЦРЭС
— отключение электроэнергии:
09.00 – 12.00 – ул. Набережная, 52-133;
09.00 – 17.00 – СОТ «Птицевод», «Хоро», Шоссе отдыха 25, ул. Чернышевского, 26-32, ул. Крупской, Строда, Байкалова, Громовой, Тимирязева;
09.30 – 12.00 – ул. Труда, 2, 2/1;
13.30 – 17.00 – ул. Афганская, СОТ «Птицевод».
ЯТЭЦ
— отключение горячего водоснабжения:
09.00 – 13.00 — мкр. Новопортовской: ул. Можайского, 19/2,19/2а,19/3а,21/2,19/3,19/4,19/4а; ул. П. Алексеева, 60/1,60/2,60/3, ул. Свердлова, 1/2,3/1,3/2;
13.00 – 17.00 – ул. П. Алексеева, 60/1,60/2,60/3, ул. Свердлова, 1/2,3/1,3/2.
— отключение холодного водоснабжения:
13.00 – 17.00 – ул. П. Алексеева, 60/1,60/2,60/3, ул. Свердлова, 1/2,3/1,3/2;
14.00 – 16.00 – ул. П. Алексеева, 72.
— отключение теплоснабжения:
09.00 – 13.00 – ул. П. Алексеева, 60/1,60/2,60/3, ул. Свердлова, 1/2,3/1,3/2.
АО «Теплоэнергия»
— отключение теплоснабжения:
10.00 -12.00 — ул. Дружбы Народов, 1, 1/1, 1/2, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1, 5/1, 6 ,6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 10, 11/1, ул. Дзержинского, 1, 3, 4, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17 (Кадетская школа), ул. О. Кошевого, 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 61/1, 63, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65, 65/1, 66, 67/1, 69, 70, 70/1, 71, 72/1, 74, 76, 78, ул. Интернациональная, 1, 2, 7, 7А, ул. К. Валюжанича, 2/1, 2/2, ул. Мостовиков, 2, ул. Октябрьская, 11, 15, 16, 18, 20, 21, ул. Строда, 10/3А;
10.00 – 16.00 — ул. Мелиораторов, 10.
— отключение холодного водоснабжения:
10.00 — 12.00 — ул. Дружбы Народов, 1, 1/1, 1/2, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1, 5/1, 6 ,6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 10, 11/1, ул. Дзержинского, 1, 3, 4, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17 (Кадетская школа), ул. О. Кошевого, 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 61/1, 63, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65, 65/1, 66, 67/1, 69, 70, 70/1, 71, 72/1, 74, 76, 78, ул. Интернациональная, 1, 2, 7, 7А, ул. К. Валюжанича, 2/1, 2/2, ул. Мостовиков, 2, ул. Октябрьская, 11, 15, 16, 18, 20, 21, ул. Строда, 10/3А.
— отключение горячего водоснабжения:
09.00 – 14.00 — ул. Ойунского, 19,19/1, 25, 27/12, 27/2, 27/4, 31, 31/2, ул. Кулаковского, 42, 42/2, 42/3, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2, ул. Сергеляхская, 2/4, 2/5,10/2 (д/сад «Ромашка» №39), 2/21, ул. Белинского, 58 (СВФУ), квартал 67;
10.00 – 13.00 – ул. Билибина, 19,19/1,19/2,19/3,21,50.
УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз»
— отключение газоснабжения:
08.30 – 11.30 — Покровский тракт 7 км;
08.30 – 18.00 – ул. Якова Потапова;
13.30 – 16.30 – ул. Луговая, 55/4.
+7 (999) 174-67-82
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