Внимание! Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 7 октября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 7 октября 2021 г. (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09:00-12:00 — ул. Ларионова 2 по 10.

09:00-17:00 (кратковременные отключения) — 3 сосны, СОТ 50 лет Победы, СХП Хатассы,СОТ Юннат, Птицевод 184 с др, П/шоссе, СОТ Огонек, Покровский тракт 9 км 1 по 41, ул. Дзержинского 58, Кустук 23 по 34/17, 1, 2 Академический, ул. Ильменская 2 по 17, ул. Лонгинова 13 по 24, ул. Чайковского 14 по 26, ул. Винокурова, ул. Миронова, Покровский тракт 13 км.

09:30-12:00 — ул. Жорницкого 17 по 59/1, кв. Энергетиков 10 по 33, ул.1 Гольминка с 1 оп 5, ул. 50 лет Советской Армии с 24 по 56/1, ул. 1 Гольминка 11 по 38, ул. Гольминка 1 по 54.

ЯТЭЦ

— отключение теплоснабжения:

09:00-12:00 — 203 мкрн. корп. 6, 7, ул. Рихарда Зорге 13-19 с дробями, ул. Беринга 38, 40, ул. Бабушкина 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 10, 10/1, 12, 12/1, ул. Речников 3, 5, 7.

09:00-16:00 — 203 мкрн. корпус 1, 8, 10, 11, 12.

09:30-14:00 — ул. Очиченко 11, 13, 15, 16, 17, 19.

— отключение холодного водоснабжения:

09:30-12:00 — ул. Халтурина 25, 25/1, ул. Клары Цеткин 2а, 2/2, 4/1, 4/2.

— отключение горячего водоснабжения:

09:30-12:30 — мкр. Новопортовской: ул. Можайского 17/3.

АО Теплоэнергия

— отключение теплоснабжения:

09:00-12:00 — ул. Кирпичная 1,1а, 3, ул. Заводская 20 по 29 с дробями.

10:00-12:00 — п. Газовиков 1-86 с дробями, ул. Газовиков 2, 4, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 19 Б.

14:00-16:00 — ул. Березовая 11 (Якутская городская больница), 11/2, пер. Березовый 2, ул. Олега Кошевого 21, 27/2, 28, 29, 30, 30 А, 31, 32, 33, 34 (д/с №61 «Тропинка»), 34/1, 37/1.

УГРС ОАО Сахатранснефтегаз

— отключение газоснабжения:

08:30-12:00 — ГРП-146, ООО НПО «Мостовик», ИП Семенов, ИП Платонов, ООО «Дороги Олекмы», ШРПШ-58, Котельная Питомника.