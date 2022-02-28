Внимание! Перенесено время шествия в национальных костюмах

5 марта с 11.00 ч. состоится VI торжественное шествие в национальных костюмах, приуроченное к открытию Года культурного наследия народов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия). От сквера Карла Маркса до площади Орджоникидзе пройдут свыше 1000 народных мастеров Якутии, студенты учебных заведений, национально-культурные объединения, коллективы учреждений культуры — хранители традиций своего народа, талантливые самородки, носители материальной и духовной культуры народов. Зрителей и участников шествия ждёт массовый, красочный яркий торжественный парад мастеров и общественности Республики Саха (Якутия). Только в этот день вы увидите красочное разноцветье национальных костюмов народов Якутии от самых именитых мастеров.