28.02.2022
17:58
134
Мультикультурная Якутия
Внимание! Перенесено время шествия в национальных костюмах
5 марта с 11.00 ч. состоится VI торжественное шествие в национальных костюмах, приуроченное к открытию Года культурного наследия народов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия). От сквера Карла Маркса до площади Орджоникидзе пройдут свыше 1000 народных мастеров Якутии, студенты учебных заведений, национально-культурные объединения, коллективы учреждений культуры — хранители традиций своего народа, талантливые самородки, носители материальной и духовной культуры народов. Зрителей и участников шествия ждёт массовый, красочный яркий торжественный парад мастеров и общественности Республики Саха (Якутия). Только в этот день вы увидите красочное разноцветье национальных костюмов народов Якутии от самых именитых мастеров.
Фото: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
Источник: Центр народного искусства "Симэх"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.02.2022
118
28.02.2022
140
28.02.2022
171
28.02.2022
121
28.02.2022
255
28.02.2022
217
28.02.2022
228
28.02.2022
245
28.02.2022
180
28.02.2022
350
28.02.2022
819
28.02.2022
248
28.02.2022
202
28.02.2022
383
28.02.2022
271
28.02.2022
207
28.02.2022
283
28.02.2022
672
28.02.2022
465
28.02.2022
306
28.02.2022
436
28.02.2022
380
28.02.2022
308
28.02.2022
231
28.02.2022
204
28.02.2022
370
28.02.2022
459
28.02.2022
155
28.02.2022
660
28.02.2022
1382
27.02.2022
921
27.02.2022
1648
27.02.2022
586
27.02.2022
994
27.02.2022
1190
27.02.2022
1558
27.02.2022
1510
27.02.2022
703
27.02.2022
798
27.02.2022
2260
27.02.2022
818
27.02.2022
2063
27.02.2022
585
27.02.2022
669
27.02.2022
1642
27.02.2022
793
27.02.2022
1305
26.02.2022
1264
26.02.2022
1932
26.02.2022
1428
26.02.2022
929
26.02.2022
642
26.02.2022
730
ТОП НОВОСТИ
23.02.2022
6835
22.02.2022
5549
22.02.2022
4483
24.02.2022
3899
22.02.2022
3677
24.02.2022
3313
24.02.2022
3073
22.02.2022
2654